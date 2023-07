Une ligne de bus touristique entre Bouillon et Orval

Ce mercredi matin, les responsables du TEC ont officiellement inauguré cette nouvelle ligne en présence des opérateurs du tourisme, des mandataires politiques et du ministre wallon Philippe Henry en charge de la Mobilité.

Ces premiers utilisateurs ont pris le départ à l’arrêt TEC de Florenville situé sur la place des Canadiens pour prendre la direction d’Orval où une dégustation était prévue à l’abbaye.

"L’inauguration de la première ligne de bus touristique marque une nouvelle étape dans notre engagement pour élargir l’offre de transport du TEC en alternative à la voiture, précise le ministre Henry. Aux côtés de l’offre Express dédiée aux déplacements domicile-travail, l’offre é Vasion propose à présent aux voyageurs une option pratique, confortable et respectueuse de l’environnement pour explorer notre patrimoine. Nous ouvrons ainsi de nouvelles voies vers un tourisme durable dans notre région."

Un booster touristique

"La demande originale vient des Communes de Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville et Herbeumont, dans le cadre de la refonte de l’offre autour de Florenville", explique à son tour Jérôme Wibrin, responsable de l’offre des bus en province de Luxembourg. Une étude de fréquentation réalisée en 2015 a révélé la synergie entre les attractions touristiques de la région, en particulier entre Orval et Bouillon. Fort de ces constatations, le TEC a défini un parcours prioritaire le long de la vallée de la Semois, qui concentre la majorité des équipements touristiques, du patrimoine naturel et bâti d’intérêt.

Quatre allers-retours par jour cet été

La nouvelle ligne éVasion V1 empruntera un long tracé de 63,5 kilomètres et desservira les 55 arrêts connus des voyageurs du TEC. Elle sera accessible du 8 juillet au 27 août 2023.

Dans un premier temps, quatre trajets dans les deux sens sont prévus par jour. Les horaires sont identiques chaque jour y compris les week-ends et jours fériés. Le premier départ d’Orval ou de Bouillon est prévu à 10h et le dernier à 18 h.

"En ce qui concerne le prix du billet de transport, le tarif Horizon est d’application (3 € le trajet). Si vous possédez un abonnement (Horizon ou Express), vous aurez accès au service et ne devrez pas vous acquitter d’un titre supplémentaire", explique encore un responsable du TEC.

Une évaluation sera réalisée à la fin de l’été. Suivant la demande et les fréquentations enregistrées, l’offre pourrait être élargie à six trajets quotidiens. C’est en tout cas ce qu’espèrent les responsables de l’opérateur de transport en Wallonie. Fin août, le flocage spécifique sera enlevé du véhicule et le bus reprendra son service normal, avant de vivre de nouvelles aventures dès la saison suivante.

Une première ligne labellisée

Comme on peut s’en douter, la mobilité est un élément important du développement touristique. L’ouverture de cette ligne éVasion est donc un fameux coup de pouce pour rendre le tourisme wallon encore plus accessible à tous. Si la ligne V1 Bouillon-Orval est la première ligne éVasion de Wallonie proposée par le TEC, d’autres offres semblables existent déjà par ailleurs en Wallonie comme celle située près des lacs de l’Eau d’Heure mais qui ne possède donc pas le label "éVasion".