Un plan sur 15 ans pour faire marcher et rouler le tout Libramont

Mardi soir, lors du conseil communal de Libramont, les édiles ont pu prendre connaissance du rapport final de ce plan de mobilité présenté par Jonathan Haynes, du Bureau Traject.

Que retenir ? Qu’un diagnostic de départ mettait en lumière les principales difficultés de Libramont en termes de mobilité: la voiture reste le moyen de transport privilégié ; les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes ne sont pas en sécurité sur des axes comme les avenues d’Houffalize et de Bouillon (voiries régionales) ; seul un Libramontois sur 10 qui habitent en ville, se déplace à pied. Il y a donc une grosse marge de développement ; les cyclistes manquent cruellement de parkings couverts ou pas ; la gare est un véritable carrefour où se croisent 2 000 voyageurs tous les jours ; les bus du TEC ont une fréquence trop faible dans les villages de l’entité. Or, chaque jour, 1 200 personnes grimpent dans un bus à partir d’un arrêt situé sur le territoire de Libramont. 400 de ces passagers montent à la gare.

Les solutions en 7 points

Les opérateurs ont été consultés, un premier plan a été présenté au collège communal, aux habitants, à la CLDR et au conseil communal, puis il a été modifié en fonction des remarques. Bref, voici la mouture définitive présentée aux édiles mardi:

1. On va favoriser la marche en installant des zones apaisées, en réhabilitant les sentiers et venelles, en plaçant des bancs sur le réseau piéton, etc.

2. On va améliorer les connexions des pistes cyclables avec celles des communes voisines, le réseau communal sera densifié et les parkings pour vélos seront multipliés.

3 . On va développer les services de mobilité à partir de la gare. Les arrêts de bus seront rendus plus confortables, plus faciles d’accès et sécuriser. Les accès pour les PMR améliorés.

4. On va encourager l’usage rationnel de l’auto, développer les services de voitures partagées, etc.

5. La sécurité routière sera améliorée dans les villages par un marquage évident des entrées de chacun des 28 villages et hameaux, en faisant respecter les limitations de vitesse, en sécurisant les endroits accidentogènes et en sécurisant davantage les cyclistes.

6. On va renforcer la visibilité des abords des écoles.

7. Les espaces publics seront repensés ; on va créer des lieux de rencontre, revoir le stationnement en centre-ville, limiter la nuisance du charroi de poids lourds et faire la chasse au stationnement sauvage.

Points noirs à l’avenue de Bouillon et rue de la Scierie

Le conseiller Roland Déom (min.), au nom de son groupe, rejoint la majorité qui encense le travail du Bureau Traject. Il attire toutefois l’attention sur deux points noirs : le stationnement de camions le long de l’avenue de Bouillon durant le week-end, qui met en danger les cyclistes en famille qui sont obligés de faire un écart sur la chaussée. Il stigmatise aussi la nonchalance de certaines entreprises en fin de chantier qui ne comblent pas les trous d’asphalte et laissent des saillies sur la route, source de danger pour les deux-roues. M. Déom cite divers cas à l’avenue de Bouillon et plus précisément à la rue de la Scierie.

L’échevin Bernard Jacquemin répond qu’il a rouspété en vain à au moins trois reprises auprès d’un entrepreneur. Lui et l’échevine Carole Janssens rapportent que comme il s’agit d’une voirie régionale et pas communale, la marge de manœuvre de la Ville est réduite. M. Déom demande alors qu’on trouve une solution: "Je ne demande pas qu’on sanctionne les conducteurs de camions et les entreprises, mais qu’on trouve une solution définitive avec le Service public de Wallonie (SPW)", conclut-il.

Le plan de mobilité est voté à l’unanimité.