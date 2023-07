Train en panne entre Poix-Saint-Hubert et Libramont: la pagaille sur le rail

"Nous avons connu une avarie de matériel roulant à l’endroit de la commutation. Il s’agit d’une zone où on change de tension (entre le 3.000 v et le 25.000 v) près de Poix-St-Hubert sur la ligne 162", explique Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

Des travaux sont en effet en cours sur cette portion de la ligne, où le passage ne se fait d’ailleurs que sur une seule voie.

"Une cinquantaine de personnes se trouvant à bord d’un train reliant Bruxelles-Midi à Luxembourg se sont retrouvées dans un train qui n’a pas pu redémarrer dans la zone de Hatrival vers 8 h 42, poursuit la porte-parole de la SNCB. Pour des raisons de sécurité dans cette zone, les voyageurs n’ont pas pu descendre du train et ont été, via un autre train, ramenés sur Jemelle aux alentours de 12 h 30. Nous les remercions pour leur compréhension et leur patience durant toute l’opération de secours."

Beaucoup de navetteurs sont restés en rade en gare de Jemelle.

La circulation des trains a été totalement interrompue entre Rochefort-Jemelle et Libramont depuis 8 h 45 jusque 13 h 30. "Afin de trouver une alternative de transport pour les voyageurs, des bus de remplacement omnibus et directs ont été mis en place progressivement depuis 11 h, explique Marianne Hiernaux. La circulation a depuis repris. Des retards et des suppressions sont cependant encore possibles."

Couac à Jemelle. Les bus affrétés par la SNCB n’étaient pas suffisamment en nombre pour prendre en charge tous les passagers de train bloqués dans cette gare. Plusieurs navetteurs, notamment des jeunes scouts, sont donc restés coincés à Jemelle durant un long moment.