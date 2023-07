BERLiN pour être plus fort sur Libramont, Bertrix et Neufchâteau

Ce schéma ne fait pas l’unanimité dans les régions rurales et spécialement dans notre province où des Communes ont voté contre.

Nous avons contacté le bourgmestre de Neufchâteau François Huberty pour savoir dans quel état d’esprit il allait aborder ce projet de SDT. Pour lui, "c’est l’occasion de développer un “ tripôle ” appelé Ber. Li.N., réunissant les intérêts de trois villes: Bertrix, Libramont et Neufchâteau. Nous aurions dès lors une taille critique en centre Ardenne et nous constituerions à nous trois une réelle force d’attractivité au centre de notre province.

Nos trois communes sont complémentaires en termes économique, commercial, touristique et administratif."

Le mayeur chestrolais avoue en avoir touché un mot aux bourgmestres Laurence Crucifix à Libramont et Mathieu Rossignol à Bertrix.

Il souhaite une réunion pour voir ce qu’il y a moyen de faire ensemble.

Un pôle de 30 000 habitants

Pour M. Huberty, les trois communes ensemble constitueraient un pôle wallon important avec près de 30 000 habitants. "C’est un véritable bassin de vie avec des atouts indéniables", poursuit-il.

Il cite notamment les liens structurants: deux autoroutes, une quatre-bande (N89) qui relie la France à l’Allemagne, une ligne de chemin de fer importante, un eurocorridor.

"Il me semble pertinent que nos trois Communes se coordonnent pour structurer un développement concerté d’un pôle centre Ardenne et, autour d’un schéma pluricommunal qui aurait un réel impact en termes d’attractivité, de masse critique et donc de positionnement régional.

Il s’agit d’une stratégie à moyen terme à développer qui répondrait clairement aux politiques wallonnes mais surtout au besoin de développement de notre centre Ardenne", dit-il encore.

Logement, mobilité, économie

Les atouts de BERLIN seraient, toujours selon le mayeur de Neufchâteau: une bonne répartition des projets de logements pour répondre à la croissance démographique ; une meilleure connexion des trois entités via de la mobilité douce et active ; la mutualisation des services, commerces et gros équipements ; le développement de l’économie circulaire notamment pour les ressources bois et eau autour des parcs d’activités économiques des trois villes.