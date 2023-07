Les Marchois plus que jamais opposés aux six éoliennes de Bande (Nassogne)

Valérie Lescrenier, l’échevine en charge de l’énergie et de l’environnement lui répond: "La Ville de Marche, qui n’a jamais été concertée, a émis un avis négatif sur ce dossier. La Ville de Marche a bien été invitée à faire partie d’un comité d’accompagnement mais il s’agit plus de réunions d’information quant à l’évolution du projet. On réfléchit quant à nous à des alternatives énergétiques avec Idelux, comme, par exemple, les communautés d’énergie. Dans ce dossier, on a vraiment l’impression que les inconvénients sont pour les communes voisines, tandis que Nassogne en retirera les bénéfices".

Quant au bourgmestre André Bouchat, il indique: "Tant que nous aurons notre mot à dire, il n’y aura pas d’éoliennes à Marche. Il faut bien avouer que tout ce la n’est pas très esthétique et porte atteinte à la beauté de nos paysages famennois, l’un de nos atouts".