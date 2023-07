La forêt, star des musées arlonais: voici les bons plans pour visiter l’expo

Dans le cadre du M8, le collectif qui réunit les musées de la province, les deux musées arlonais de la rue de Martyrs proposent une exposition sur la forêt, qui a toujours nourri l’imagination collective tout en fournissant une ressource matérielle importante depuis le début de l’humanité.

Des collections des huit musées

Au musée archéologique, un dialogue est créé entre les collections archéologiques, techniques, artistiques ou ethnographiques des huit musées. Cette exposition se veut éclectique et enrichissante avec des pièces qui vont de l’estampe en linogravure à la pointe de la flèche celtique en passant par une collection de boutons de chasseurs.

Quatre thèmes marquent l’exposition du musée archéologique: Diane, la déesse de la chasse et de la forêt, qui apparaît sur de nombreuses sculptures retrouvées à Arlon, dans la Gaule belge et en Germanie ; les métiers du bois: bûcherons, débardeurs, gardes forestiers, et les outils qui leur sont spécifiques ; les mythes, contes et légendes où la forêt à une place prépondérante ; et un dernier thème sur la chasse et les animaux sachant qu’il y a plus de 30 000 espèces différentes qui peuplent la forêt wallonne.

Jean-Baptiste Lambé et Émile Meyers, les peintres arlonais à l’honneur

Au musée Gaspar, les sculptures animalières de Jean Gaspar sont accompagnées par des vues et des paysages d’artistes, parmi lesquels les œuvres de l’Arlonais Émile Meyers. Ce dernier, élève de Jean-Baptiste Lambé, a été principalement inspiré par la belle nature de l’Ardenne.

La représentation de la forêt a une longue histoire dans l’art de la peinture. Dans l’antiquité, du temps des Grecs et des Romains, elle est souvent associée à un lieu sombre et dangereux peuplé d’étranges créatures mythiques.

L’exposition est ouverte jusqu’au 7 janvier. Visiteurs individuels, en famille, en groupes, en groupes scolaires, touristes ne parlant français, activités pédagogiques pour les enfants, tout est pensé pour accueillir les visiteurs dans des conditions optimales. L’entrée est gratuite tous les premiers dimanches du mois de 13 h 30 à 17 h 30. Une entrée payante individuelle dans les musées d’Arlon donne droit à une entrée gratuite dans un autre musée du M8. Une entrée payante dans un musée du M8 donne droit à une entrée gratuite aux musées d’Arlon.

Sept musées luxembourgeois à la manœuvre

Diane, la déesse de la chasse et de la forêt, est un des thèmes abordés au musée archéologique. ©ÉdA

Le collectif M8 réunit huit musées situés sur le territoire de la province de Luxembourg. Il est né de la volonté des huit musées de mener des actions communes ayant pour objectif de faciliter leur travail pour conserver, mettre en valeur et promouvoir le patrimoine luxembourgeois.

Les membres du M8 sont: le musée archéologique (Arlon), le musée Gaspar (Arlon), Piconrue – le musée de la Grande Ardenne (Bastogne), le Musée des Celtes (Libramont), le FAM – Famenne & Ardenne museum (Marche), le domaine provincial du Fourneau Saint-Michel (Saint-Hubert) et le musée Gaumais (Virton).

Si vous avez pris la peine de compter, cela ne fait que sept musées… En effet, le musée ducal (Bouillon) s’est retiré du collectif, mais d’autres musées envisagent de le rejoindre.

Les directeurs/conservateurs de ces institutions se connaissent bien et travaillent depuis de nombreuses années ensemble.

Encouragés par les pouvoirs subsidiants à se professionnaliser et à mutualiser leurs ressources humaines et matérielles, ces musées ont mené pendant plusieurs années une réflexion sur la concrétisation d’actions communes. L’exposition sur le thème de la forêt est la troisième qu’ils montent en commun.