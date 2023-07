Bastogne: Sabrina Tabard propose un départ "Pour une autre vie"

À la base, je ne me dis pas que je vais écrire tel ou tel type de roman. Lorsqu’une idée me vient, je tente de la développer. Et si la trame tient la route, je la développe jusqu’à en obtenir une histoire. C’est donc l’histoire qui impose le type de livre et non l’inverse. J’ai beaucoup apprécié écrire ce type de récit car il a l’avantage de nous permettre de nous projeter dans le futur, de coucher sur le papier les propres prédictions que l’on se fait de l’avenir et au fil du temps de pouvoir les corroborer à des faits d’actualité.

Comment avez-vous travaillé à ce projet ?

Même si l’histoire reste une pure fiction, je souhaitais lui donner une dimension dans laquelle le lecteur serait capable de se référer à ce que l’on connaît aujourd’hui. J’ai passé beaucoup de temps à effectuer des recherches sur différentes thématiques qui y sont abordées, sur ce qui se passe dans le monde actuellement et les répercussions que cela pourrait engendrer dans un futur plus ou moins proche. Le but était de donner un aspect plausible à l’histoire, de laisser envisager que tout ce qui y est décrit puisse véritablement arriver.

Un message à faire passer à travers ce livre ?

Le monde qui nous attend ne sera pas aussi facile à vivre que celui que l’on connaît aujourd’hui. On voit déjà apparaître les premières conséquences du réchauffement climatique et les effets de la surconsommation. Nous allons devoir nous adapter dans bien des domaines et cela ne sera pas facile.

Déjà des premiers retours de ce nouveau livre ?

Pas encore de retours, car le livre n’est sorti que ce mercredi 28 juin. Mais bien qu’un auteur appréhende toujours la réaction des lecteurs, je les attends avec impatience.

Des rendez-vous avec vos lecteurs ?

Un tout premier rendez-vous a été donné le 25 juin lors de la sortie en avant-première du roman au Salon des littératures singulières. D’autres rendez-vous seront bien évidemment fixés, notamment des séances de dédicaces et des participations aux foires. Toutes ces dates seront annoncées sur ma page Facebook – Sabrina Tabard – Auteur.

Le livre en quelques mots

Minneapolis, 2055. Grace, tout juste diplômée en psychologie, tente de se faire une place dans un monde ravagé par les cataclysmes et les guerres sociales. Blasée par son quotidien invivable et insipide, elle se questionne sur son avenir lorsqu’un étrange courrier lui parvient: une invitation à participer à une expérience sociale un peu particulière, consistant à passer un an dans un bunker souterrain dans lequel elle aura la possibilité de découvrir le monde tel qu’il était autrefois. En échange de sa participation: des avantages qu’elle ne peut se permettre de refuser. Par curiosité, mais aussi pour s’assurer un futur meilleur, elle décide de relever le défi et de prendre part à l’aventure. Mais une fois à l’intérieur, des questions émergent. Que font-ils ici ? Quel est le but profond de cette expérience ? Au fil des jours, la jolie aventure qu’on leur avait promise devient un cauchemar. Et si l’expérience, c’était eux ?