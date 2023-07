Les plants de cannabis privés pourront bientôt fleurir au Grand-Duché de Luxembourg

Résultat du vote: 38 oui, 22 non

Une majorité de 38 députés a voté en faveur du texte qui permet au Grand-Duché de Luxembourg de "passer un cap dans sa politique de stupéfiant", comme le souligne la rapportrice Josée Lorsché (déi gréng). Ce sont toutefois 22 élus qui ont rejeté le chemin choisi par le gouvernement tricolore sortant.

Le CSV a voté en bloc contre le texte. S’y ajoute Fernand Kartheiser (ADR). Les trois autres députés du parti nationaliste se sont joints aux élus de la majorité (DP, LSAP, déi gréng) et à ceux de déi Lénk et du Parti pirate.

Pas de consommation en public

La voie est, donc, libre pour la culture et la consommation de cannabis chez soi, à condition d’être adulte. La limite est bien fixée à quatre plants par ménage. "La culture est autorisée exclusivement à partir de semences dont l’étiquetage doit mentionner le producteur, le nombre de semences ainsi qu’un avertissement sanitaire", précise le texte de loi. Par contre, il restera strictement interdit de fumer son joint en public.

"On risque un tourisme de la drogue"

"Le marché noir ne va pas disparaître avec cette loi. Le contraire sera le cas. On risque, en outre, un tourisme de la drogue", fustige Gilles Roth pour justifier le non du CSV à la légalisation partielle du cannabis récréatif. "Il s’agit d’une expérimentation avec notre santé, surtout celle des jeunes. Cette loi peut clairement nuire aux gens et au pays", renchérit le député chrétien-social.

Pas question de "banaliser" le cannabis

Ces arguments ont été largement contrés par les intervenants de la majorité, formée par le DP, le LSAP et déi gréng. Il en va de même de la ministre de la Justice, Sam Tanson. "La politique répressive des dernières décennies est un échec absolu. Il faut dès lors avoir le courage de chercher d’autres solutions, car la consommation quotidienne de cannabis est une réalité", développe-t-elle. La ministre rejette aussi le reproche de "banaliser" le cannabis. "Si c’était le cas, on ne se donnerait pas un cadre légal aussi clair", souligne Sam Tanson.

"Il y aura toujours un marché noir"

L’ADR, divisée sur le principe de la légalisation, valide au moins le renforcement de la liberté personnelle. "On accorde aux adultes une plus grande responsabilité et plus de libertés qu’actuellement", avance Fernand Kartheiser. Le député décèle toutefois des "dangers" liés à cette ouverture. "Il y aura toujours un marché et la criminalité va encore enfler", ajoute l’élu.

Une légalisation intégrale est encore loin

Déi Lénk dit "pouvoir vivre" avec la légalisation partielle, "mais il ne s’agit pas d’une première étape vers une légalisation intégrale, qui ne verra pas le jour de si tôt". Nathalie Oberweis estime que l’autorisation de la culture et de la consommation de cannabis à domicile "manque d’ambition, et constitue plutôt une faveur accordée à quelques jardiniers amateurs".

Où se procurer les semences?

Le Parti pirate revient sur les incohérences concernant la procuration des semences. "On ne pourra pas acheter de semences au Luxembourg. Il faudra passer par internet, mais quelle sera la qualité des semences, et qui pourra contrôler si les conditions légales seront respectées. Cela ne sera pas contrôlable", fait remarquer Marc Goergen. Il aurait été préférable de passer directement à une culture et vente contrôlée de cannabis, sous l’autorité de l’État.