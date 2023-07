Ils étudient l’allemand à Arlon: voici les 22 lauréats du Goethe Zertifikat

Tous deux ont tenu à rendre un hommage mérité à Charles Ferdinand Nothomb, président fondateur de la Fondation Jean-Baptiste Nothomb, l’ancien ministre d’État qui se réjouissait d’être présent, presque chaque année, à cette remise des diplômes et certificats du Goethe.

Un club des lauréats

Alain Verkaeren précise: "Charles Ferdinand Nothomb, avant son décès, foisonnait encore d’idées nouvelles. L’une d’entre elle concernait notamment l’examen du Goethe et son projet de créer un"club des lauréats"de l’examen d’Arlon."

Signalons un passage de témoin au sein de la Fondation. Raymond Biren a décidé de céder la présidence qu’il a assumée pendant dix ans en binôme avec José Carpantier.

Alain Verkaeren a ensuite remercié les professeurs d’allemand pour le travail accompli, dont la qualité a permis à ces 22 jeunes de préparer avec succès cet examen de certification qui est loin d’être facile. Il s’agit de Paulette Austen, Brigitte Anselme, Selvi Per de l’INDA, Stéphanie Médinger et Caroline Cozier de l’ISMA et Frédérique Bolle de l’Hénallux, qui a accueilli cette année les épreuves en ses locaux.

Les 22 lauréats

Lors de ces épreuves, trois niveaux ont été testés: le niveau de connaissances de base, le niveau pour une pratique de très bon niveau avec aisance dans l’expression orale et enfin le niveau exigeant des connaissances approfondies de la langue, proche du bilinguisme.

Niveau B1J

Gloria Glenisson, Chloé Lopez Cortes

B1

Laurine André, Hugues Cadilhac, Tamari Eilon, Aurélie Lambert, Arnaud Malvaux, Kenza Wauthij

B2

Lisa De Block, Romane Dessaint, Pauline Ernens, Lindel Himpe, Jeanne Lankhorst, Bruce Lopez Cortes et Julie Zampunieris

C1

Ines Barzaq, Lucie Burton, Matteo Cecchetti, Ana Collard Salvador, Clarisse Drillon, Sarah Gesquière, Deborah Ingrid Himpe et Eline Laurina.