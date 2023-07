Fauvillers: une aide de 2 000€ d'Altitude 440 à l'ASBL Solaix

Chaque année, les bénéfices sont entièrement versés à une association caritative œuvrant à un but social sur le territoire communal de Fauvillers.

La machine A440 s’est remotivée fin 2022, c’est ainsi que la 7e édition a pu voir le jour en avril dernier . "En relançant la promenade après 3 ans d’arrêt forcé, nous espérions 200 promeneurs, nous avons eu 270 participants ! Tout comme en 2015, nous avons décidé de dédier le bénéfice à l’ASBL Solaix."

Solaix, initiative d’une assistante sociale et d’un médecin généraliste de Fauvillers, est un centre de consultation et de suivi ambulatoire pour les personnes dépendantes et leur entourage. Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’accompagnement psychosocial et médical pour toute personne confrontée de loin ou de près à la problématique de la consommation de drogues, d’alcool, de médicaments. www.solaix.be

Altitude 440 pu réunir la somme de 2050€ au profit de cette association Solaix.

Erwin Grandjenet a conclu: "À peine cette 7e édition terminée que nous voyons la 8e édition en ligne de mire. Un nouveau comité de village nous rejoindra à cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Menufontaine au sein d’A440. La prochaine édition est programmée le 21 avril 2024."