Un distributeur de billets à Bomal ? Cela existait jusqu’en 2020 et le dernier a été supprimé en raison d’une fusion de la banque AXA de Bomal et Barvaux-sur-Ourthe. Depuis quelques jours, une pétition circule sur Facebook en faveur de ce service dans le village. Un village qui est très actif. On peut citer des activités hebdomadaires telles que la traditionnelle Petite Batte du dimanche, les matchs de basket, de foot et de tennis. Ou des activités annuelles comme Durbuy Rock Festival, la foire de la Saint-Martin, Flammes, les fêtes du Beaujolais, la fête du village, le HADT et bien d’autres activités. La pétition souligne: "L’installation d’un distributeur de billets faciliterait les transactions pour les visiteurs et encouragerait ainsi le tourisme et l’économie locale."

Dans le village, on compte également de nombreux commerces qui, pour la plupart, n’ont pas toujours à disposition un moyen de paiement électronique. "En offrant un moyen pratique aux habitants de Bomal d’obtenir de l’argent liquide, un distributeur de billets encouragerait également les dépenses locales. Les commerçants bénéficieraient de la présence de clients disposant de liquidités, ce qui contribuerait à renforcer notre économie locale" note encore la pétition qui mentionne également la facilité d’accès de ce service pour les habitants du village, les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées, sans avoir à se déplacer jusqu’à Barvaux où 5 distributeurs sont installés.

L’absence d’un distributeur de billets est donc une problématique pour ces Bomalois. Plus de 180 personnes ont signé la pétition et elles invitent "les autorités compétentes, les institutions financières et tous les acteurs concernés à étudier sérieusement la possibilité d’installer un distributeur de billets à Bomal. Nous croyons fermement qu’une telle initiative améliorerait la vie quotidienne de tous les habitants de notre village."