Pour sa 1re édition, La Foireuse de Marche-en-Famenne n'a pas du tout foiré, que du contraire (Vidéo)

Après la plage la semaine dernière, la place aux Foires s’est transformée en piste de cuistax samedi après-midi. Même si cette année marquait sa première édition, cette course particulière ne s’était plus faite depuis plus de 25 ans à Marche. C’est l’ASBL Foires en fête qui a décidé de faire revenir cet événement en le baptisant "La Foireuse". "L’idée de la course de cuistax a émergé lorsque nous voulions créer un nouvel événement et créer quelque chose de différent que ce qu’on propose tout au long de l’année, explique Marie-Ève Bouillon, la présidente de l’ASBL Foires en fête. On s’est donc rappelé que ce genre d’événements existait déjà il y a 25 ans et qui avait déjà eu beaucoup d’envergure et d’engouement à l’époque".