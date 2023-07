Les cimetières de Habay sont-ils laissés à l’abandon ? Des citoyens se posent la question.

Des opérations qui concordent pour certains cimetières avec des soucis, il est vrai, d’entretien.

Depuis 2019, l’utilisation de pesticides est interdite. Plus question donc d’asperger les allées. Ce qui alourdit grandement le travail des ouvriers communaux.

"C’était moins honteux cette année"

Le bourgmestre Serge Bodeux rappelle que la Commune avait décidé de lancer un marché pour faire appel à une société privée. "On a reçu des offres à 70 000 et 100 000 €!", informe le mayeur. Bien trop cher. Il a donc été demandé au service travaux de venir tondre plus régulièrement. "C’était moins honteux cette année, mais pas parfait non plus", reconnaît Serge Bodeux. La Commune a décidé d’engager des ouvriers supplémentaires, chargés entre autres, de l’entretien des cimetières.

Quant au projet de verdissement des cimetières, il s’agit, comme son nom l’indique, de verdir les cimetières. Mais pas n’importe comment. Par des herbes au développement faible qui peuvent être piétinées. Trois cimetières seront dans un premier temps concernés: Hachy, Orsinfaing et Houdemont, ce dernier uniquement a priori pour l’allée centrale.

Du côté de Vouloir, on se demande pourquoi la machine qui permet un désherbage mécanique en retournant les graviers n’est pas davantage utilisée. "Je l’ai vue en action, certaines personnes ont même porté plainte parce qu’elles pensaient que des motos avaient circulé dans les allées du cimetière", s’exclame Marc Antoine visiblement pas convaincu par le procédé.