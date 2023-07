L'affluence record du dimanche a sauvé le Fly in festival de Saint-Hubert

Samedi en effet, le Fly in a pris un coup dans l’aile. Ainsi la démonstration de l’Agusta A109 de l’armée belge, pourtant bien présent sur place samedi, ne s’est pas tenue.

Pour les organisateurs, c’était bien évidemment un coup dur. "Les conditions météo sont catastrophiques pour cette journée de samedi puisqu’elles ne permettent pas les atterrissages et décollages ici soulignait Jean-Charles Van der Wielen, l’organisateur de l’événement. C’est décevant car on avait beaucoup de personnes attendues."

Cette journée perturbée, on se doute que c’est un coup dur financièrement pour les organisateurs.

"C’est clair que ce n’est pas négligeable, bien que le dimanche reste toujours la journée où le monde est plus présent poursuit l’organisateur. Nous avons donc encore un espoir de sauver ce week-end malgré tout"

"Record d’affluence"

Espoir entendu, puisque le soleil tant attendu est revenu dimanche. De quoi redonner le sourire à Jean-Charles Van der Wielen, l'organisateur de l'événement. "Tout s'est nettement mieux passé que ce samedi souligne-t-il. L'ensemble des avions qui devaient nous rejoindre ont bien été présents et d'autres, non prévus, ont même fait le déplacement. Au niveau du public, l'aérodrome a fait le plein de visiteurs. Depuis que nous organisons ces festivités, on peut même dire que nous avons battu des records d'affluence pour un dimanche. D'ailleurs, le nombre de vols a été très important".

De quoi donc oublier quelque peu la journée maussade du samedi. "Malgré tout, on ne rattrapera pas le déficit de la veille poursuit l'organisateur. Mais nous sommes plus que satisfaits de cette deuxième journée qu'on peut qualifier de très belle. Le vent était présent mais cela n'a nullement perturbé les pilotes et les visiteurs. De plus, on ne déplore aucun incident et le bar a bien tourné"