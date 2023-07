France: la mairie de Mont-Saint-Martin dévastée

France Bleu titrait sur son site: "Violences urbaines: la mairie de Mont-Saint-Martin totalement inutilisable,"tout est dévasté".

Selon cette radio française, "Si la nuit de vendredi à samedi semble avoir été moins agitée en Meurthe-et-Moselle, quelques jours après la mort de Nahel, tué par un tir de policier, la ville de Mont-Saint-Martin a été le théâtre de nouvelles violences. Cette fois, c’est l’hôtel de ville qui a été la cible des participants aux violences urbaines. Après plusieurs tentatives, une trentaine de personnes ont fait irruption dans les locaux où se trouvaient deux agents d’une société de surveillance. Un incendie a débuté au niveau de l’accueil. La police a fait fuir les assaillants. Plus tard dans la nuit, un groupe est revenu à la charge pour cette fois monter dans les étages et dégrader les locaux, jusqu’au bureau du maire Serge De Carli, qui parle d’un désastre".

France Bleu rapporte tout le désespoir du maire: "C’est Une vision d’apocalypse et de totale désolation puisque tout est démoli, tout est détruit, dégradé, dévasté et la mairie est morte. Ça a été visité de fond en comble, sauf la salle du conseil municipal. Tout le reste est à refaire complètement. Il y a de la suie partout, les vitres sont brisées. Tout le mobilier est cassé: les photocopieurs, les ordinateurs, les meubles. Tout est dévasté. C’est un mal immense qui est fait, pour moi la mairie, c’est le patrimoine commun de celles et ceux qui n’ont rien ou pas grand-chose et ça les accompagne tous les jours dans la vie."

"La mairie est morte"

Le Républicain Lorrain titrait quant à lui "La mairie est morte."

Le journal français rapportait aussi les mots forts du maire: "Les yeux émus, Serge De Carli, maire, évoque le saccage qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans les locaux de la mairie de Mont-Saint-Martin. Du rez-de-chaussée au dernier étage, tous les locaux ont été dévastés. Et le matériel informatique saccagé. Dans l’urgence, les élus tentaient de réorganiser ce qui pouvait l’être et de délocaliser certains services dans d’autres bâtiments disponibles."