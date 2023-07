"Globalement, en Ardenne et plus particulièrement à Durbuy, la demande de résidences en zone récréative et/ou de résidences secondaires est en hausse", estime la société Alycho.

C’est notamment ce qui l’a poussée à lancer un projet immobilier de 25 appartements qui seront construits au-dessus des rochers de Durbuy.

La vente officielle sur plan débutera la semaine prochaine, après quoi les travaux commenceront à la fin de l’année, avance la société qui veut que les logements soient opérationnels au premier semestre 2025.

Son gestionnaire immobilier, Anthony Piette explique qu’avec ce premier projet baptisé "Les Béguines", le but est d’attirer des seconds résidents: "Nous voulons donner aux gens la possibilité d’investir dans une résidence secondaire à Durbuy", dit-il. Ce ne seront donc visiblement pas des appartements destinés aux autochtones, mais des résidences de vacances.

"Respect de l’environnement et identité locale"

"En collaboration avec la ville de Durbuy et la province de Luxembourg, nous avons pu créer ce magnifique projet qui fait vraiment rêver, poursuit M. Piette qui affirme que l’incidence sur l’environnement et les environs immédiats font toujours l’objet d’une étude très approfondie: "Le choix et la circularité des matériaux de construction ainsi qu’un équilibre des terres de déblais et remblais minimisent l’impact CO²", conclut-il.

Les représentants d’Alychlo Real Estate, insistent sur le fait que "l’architecture de chaque projet doit s’intégrer dans son environnement immédiat. Les matériaux locaux et les aménagements paysagers sont des éléments indispensables et contribuent au respect du contexte existant".

Pieter Bourgeois, le directeur général d’Alychlo insiste: "Avec nos associés Bart Maerten et Wout Bru, nous investissons depuis des années à Durbuy dans une perspective à long terme et dans le respect de l’environnement et de l’identité locale"