Chiny: Mes parents comprennent que j'ai besoin de drogue pour me calmer"

C’est cette deuxième solution qu’a choisie le juge André Jordant envers un jeune de Valansart (Chiny) de 21 ans. Malgré la gravité des faits (trafic de cocaïne et de cannabis), mais aussi du côté décontracté, à la limite de l’irrespectueux du prévenu lors de l’instruction d’audience, le juge l’a condamné à 100 heures de travail, à 8 000 € d’amende, à près de 500€ de frais de justice. Sa voiture et une petite somme qu’il avait sur lui au moment de son arrestation ont été confisquées. Il bénéficiera d’un sursis de trois ans uniquement sur la peine d’amende.

Le jeune Gaumais avait été arrêté au volant de son auto il y a un peu plus d’un an. Sans permis de conduire et sous influence de la drogue. Les policiers avaient aussi trouvé des stupéfiants dans la voiture et dans sa chambre, lors d’une perquisition menée au domicile de ses parents. L’analyse de son GSM avait permis de le confondre grâce aux numéros de personnes notoirement connues dans le milieu des stupéfiants. Il avait effectué dans la foulée un mois de prison en détention préventive.

Il s’est réfugié dans la drogue quand il était petit

Florence Ricci, la substitute du procureur du roi, avait aussi rappelé qu’il avait subi une condamnation pour conduite en étant sous influence et qu’il n’avait pas effectué les heures de travail auxquelles il avait été condamné. Une autre condamnation devant le tribunal de la famille avait aussi été relevée.

Pour sa défense, le prévenu, aidé par son avocat Me Dimitri De Coster, avait mis en avant sa jeunesse difficile et son addiction aux substances interdites. "J’ai eu beaucoup de problèmes psychologiques quand j’étais enfant, a-t-il expliqué tranquillement au juge. Je me suis réfugié d’abord dans le cannabis, puis dans la cocaïne. Mes parents comprennent que j’ai besoin de la drogue pour me calmer, c’est pour 'consommer gratuit' que je me suis mis en faire du business. Je voudrais bien arrêter ou au moins diminuer les quantités, mais je n’y arrive pas."