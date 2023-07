L’Arlonais Philippe Tibesar, le roi de la "petite reine", possède 250 bicyclettes (vidéo)

L’Arlonais possède plus de 250 bicyclettes. Toujours le nez dans le guidon pour dénicher la perle rare. Le conservateur du Musée du cycle de Weyler est intarissable à l’évocation de sa passion débordante. En ce début de Tour de France, c’est une encyclopédie sur pattes qui guide la visite de ce temple de la petite reine. L’homme a toujours sous la pédale une anecdote.

En piste !

Dès l’entrée, ça démarre sous les chapeaux de roue. C’est Eddy Merckx qui accueille. Il trône face à une pièce unique: une véritable draisienne. On ne saura pas le prix, mais elle coûte un pont ! S’ensuit le vélocipède, qui n’est pas encore un vélo, car c’est la roue avant qui donne le rythme. Le patron des lieux sort une pièce de 1860 pour la photo, un grand-bi. Fallait être équilibriste.

Faire étape à Weyler est un must. On découvre de tout: des vélos en plastique, un de 1937 avec deux pignons mais où le coureur devait inverser la roue au pied du col. De quoi péter un câble ! Incroyable, ce cycle où l’on pédale une fois en arrière, une fois en avant. Un esthétique vélo en bois. Étrange, cet exemplaire de vélo pliable pour parachutiste.

Pendu, ce vélo futuriste de Chris Boardman, bien loin de cette bicyclette suédoise où l’on pédale comme en montant sur une échelle. Anecdotique, celui enfourché par Bourvil dans le film Les cracks. Complètement fou, ce vélo avec des roues à ressorts pour lutter contre la pénurie de caoutchouc durant la guerre. Le vélo est aussi symbole de son temps: ce tandem de 1936 inaugure la naissance des congés payés. À vélo, on pouvait partir sans trop de frais en vacances.

"C’est dans mes gènes"

Avec son accent luxembourgeois, le patron regarde dans le rétroviseur. Il a un penchant pour le Grand-Duché: un maillot de Charly Gaul, de Bob Diederich, mais aussi un splendide vélo cadeau de Bob Jungels, récent vainqueur d’étape au Tour de France. Aux cimaises, on se souvient de la rage taxatoire belge avec les anciennes plaques. On se plaît tellement qu’on finit la visite dans la cave du proprio où l’on découvre ses vélos poids plumes.

Si ce panthéon des deux-roues vaut assurément le détour, c’est surtout pour la causette avec cet ex-employé de Cactus. La visite tient la route. "Je suis fan de vélo, c’est dans mes gènes, je ne saurais pas vivre sans vélo. Le vélo est une invention formidable, cela vous donne un sentiment de liberté. À pied, c’est trop lent, en voiture, c’est trop vite. Et puis restaurer un vélo, lui redonner vie, c’est formidable, mais un vélo repeint perd de son âme, je préfère le laisser dans son jus d’origine."

À 72 ans, Philippe ne ronge jamais son frein, il fait encore 12 000 kilomètres par an. Celui qui a plus de 2 000 cols à son actif, dont le plus haut au monde au Ladakh, pédale du Pérou au Vietnam. C’est ce qu’on appelle "rouler sa bosse".

"J’espère un musée à Bastogne"

Philippe Tibesar, vous êtes un vrai fan de vélo ?

C’est une invention formidable, pour visiter, c’est la vitesse idéale, on se met au niveau de la pauvreté de certains pays.

On a souvent parlé de projets de musée à Arlon et on ne voit rien venir ?

J’ai toujours le projet de Bastogne Gare du Sud. Il y a toujours des petits problèmes à résoudre, mais j’espère que cela va se faire. Pour que ma collection soit plus visible qu’à Weyler. À Arlon, c’est fini, j’ai eu trois projets, j’ai vu le bourgmestre il n’y a pas longtemps, il n’y a rien de disponible pour l’instant.

À 72 ans, vous roulez combien de kilomètres par an ?

12 à 13 000. J’espère encore en faire quelques années.