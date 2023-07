En effet, les conditions de vol ne sont pas réunies et la plupart des pilotes n'ont donc pas fait le déplacement jusqu’à Saint-Hubert. La démonstration de l'Agusta A109 de l'armée belge, pourtant bien présent sur place ce samedi, ne s'est également pas tenue.

On croise les doigts pour dimanche

Onde d'espoir, ce sont les prévisions météo de ce dimanche qui semblent annoncer une météo beaucoup plus clémente.

ULM, planeurs ou encore Extra 330LX devraient donc bien être de sortie ce dimanche.

Pour les organisateurs, c'est bien évidemment un coup dur. "Les conditions météo sont catastrophiques pour cette journée de samedi puisqu'elles ne permettent pas les atterrissages et décollages ici à Saint-Hubert souligne Jean-Charles Van der Wielen, l'organisateur de l'événement. C'est décevant car on avait beaucoup de personnes attendues. On tentera de se rattraper demain puisque les conditions semblent s'annoncer meilleures. Les pilotes prévus sont en tout cas en attente du feu vert pour rejoindre l'aérodrome le plus vite possible".

Cette journée perturbée, on se doute que c'est un coup dur financièrement pour les organisateurs.

"C'est clair que ce n'est pas négligeable, bien que le dimanche reste toujours la journée où le monde est plus présent poursuit l'organisateur. Nous avons donc encore un espoir de sauver ce week-end malgré tout".