Attert: une randonnée cycliste avec des vélos et tenues d'avant 1989!

Rien d’officiel. Avec mes amis Cyril Deprez et Samuel Henrion, nous avons lancé une première rando test en sud Luxembourg. Nous étions une trentaine de participants. L’envie de faire un petit retour en arrière pour se replonger dans une période pendant laquelle les amateurs de la petite reine roulaient sur des bécanes datant d’avant 1989. Un test pour notre association qui baptisée "Tord-boyaux". La première sortie officielle pourrait avoir lieu le dernier week-end de juin 2024.

Mais d’où vous vient cette idée ?

Ces sorties à vélos d’époque sont mieux connues en Flandres, en France et en Italie ou à Valkenburg où nous nous sommes rendus à plusieurs reprises. L’Eroica dans la région de Sienne, c’est là qu’a lieu le plus grand rassemblement mondial de sorties cyclistes dites "vintage". Là certains participants et bénévoles sont même en costume d’époque donnant une touche toute particulière à l’événement.

Quel type de vélo faut-il avoir pour participer à ce type de randonnées ?

Un vélo datant d’avant 1989, avec notamment leviers de vitesse montés sur cadre et non au guidon.

Et pour la tenue vestimentaire, des préférences ?

Pour des raisons de sécurité, le casque reste obligatoire. Le cuissard doit être noir avec des chaussettes blanches, le maillot, soit en laine mérinos, soit en coton.

L’entretien de pareil vélo ne vous pose-t-il pas problème ?

Non, cela reste une mécanique assez simple, seul petit souci, certains dérailleurs ne sont plus produits depuis plus de 70 ans, il nous faut donc retrouver la documentation d’époque car la logique de réglage n’est pas la même que celle des dérailleurs actuels.

Cela demande plus de mollets pour rouler en vintage ?

Le vélo est sans doute un peu plus lourd mais pas spécialement moins performant qu’un vélo actuel. Un bon vélo d’époque va garder une certaine rigidité que certains mauvais vélos en carbone d’aujourd’hui n’ont peut-être pas !