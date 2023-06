Les conseils médicaux, les généralistes et les mutualités réitèrent leur soutien à l’hôpital de Houdemont

Telle est la conclusion d’un communiqué rédigé par les différents conseils médicaux des hôpitaux d’Arlon, Libramont et Bastogne, ainsi que Marche.

" Ce projet de construction d’un nouvel hôpital à Habay-Houdemont est essentiel pour pérenniser des soins de qualité au sein de la province de Luxembourg, dans des infrastructures modernes et adaptées aux besoins actuels de la médecine, écrivent encore les conseils médicaux. La réorganisation hospitalière telle qu’envisagée par Vivalia, avec au nord l’hôpital de Marche-en-Famenne et au centre-sud, en bordure de l’E 411, un CHR de 600 lits, correspond en tout point à l’évolution des soins de santé en Belgique et en Europe.

Complétée par un maillage de polycliniques et de centres de santé de proximité, avec une bonne coopération avec les médecins généralistes et services de soins à domicile, elle sera de nature à attirer de nouveaux médecins dans la province de Luxembourg, à pérenniser et à améliorer sensiblement la qualité des soins de santé."

"Nous attendons avec impatience le nouvel hôpital"

Les conseils médicaux ne sont pas les seuls à réitérer leur soutien à Vivalia 2025, alors qu’une décision des ministres Céline Tellier (Environnement) et Willy Borsus (Aménagement du territoire) est attendue pour la fin du mois de juillet. Pour rappel, le permis de l’hôpital de Houdemont a été refusé par les fonctionnaires délégué et technique. Vivalia a introduit un recours à la Région wallonne. La décision repose depuis lors entre les mains des deux ministres.

Les médecins généralistes de la province de Luxembourg, dans un autre communiqué adressé à la presse, ont apporté leur soutien à Vivalia 2025. "Nous soutenons et attendons avec impatience le nouvel hôpital qui sera construit à Houdemont. Sans oublier l’importante proximité prévue dans ce projet qui maintient, au sein des polycliniques réparties sur les anciens sites, une offre de consultations et autres soins de base. Ceci est essentiel pour mieux soigner les patients de notre belle province."

Même son de cloche du côté des mutualités chrétienne, socialiste, neutre et libérale de la province. "Il est évident qu’il s’agit là d’un projet majeur pour la santé des citoyens luxembourgeois et sans lequel la province deviendra progressivement mais inexorablement un désert médical hospitalier, chemin qui est déjà emprunté, faute d’accords, notamment politiques, préférant maintenir une logique sous-régionaliste plutôt que de s’engager dans une vision large de santé publique à l’échelon provincial."