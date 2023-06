Le pont du Gravier fermé à La Roche-en-Ardenne, le bon timing ?

Le chantier est porté par le SPW qui collabore étroitement avec la ville. L’échevin Charles Racot explique: "Les ouvrages d’art en région wallonne ne sont pas forcément tous en bon état. Nous avons de la chance à La Roche-en-Ardenne que le SPW se charge du pont du Gravier et d’autres chantiers d’ailleurs. Certes, cela suscite certains embarras de circulation. Nous pourrions très bien dire non, nous ne voulons pas de ces travaux. Mais en cas d’une future inspection défavorable, c’est la fermeture pure et simple pour un délai qui est impossible d’estimer, avec des budgets qui ne seront pas forcément libérés"

"Plus qu’un pont"

Le chantier a été lancé en mars dernier: "Pour ne pas trop perturber le trafic, les ouvriers ont travaillé par demi-chaussée. Ce qui est plus long que de travailler sur l’entièreté de la route à la fois. Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont été sollicitées et il a été nécessaire qu’elles se coordonnent.. Car un pont est bien plus qu’un pont. Il permet le passage de nombreux câbles utiles dans tous les domaines de la vie courante."

Le choix du timing pour ces travaux ? La Commune n’a pas toutes les manettes mais, souligne Charles Racot: "Les travaux devaient débuter avant le carnaval. Nous avons demandé que ce soit après. Nous nous étions également engagés il y a longtemps pour la course de côte, ce qui explique que le chantier a été à l’arrêt et libéré pour cette manifestation."

Fini le 14 juillet

Théoriquement, le chantier devait reprendre après les vacances d’été: "Ce ne sera pas le cas. Tout sera fini le 14 juillet. À l’analyse, c’est pour l’instant que cela perturbera le moins la circulation. En septembre, tout le monde est à l’école. La fermeture à cette période aurait eu bien d’autres conséquences, notamment pour la circulation des bus vers l’athénée. Ici, cela sera moins impactant." Ces travaux en plein début de saison touristique, une bonne option ? "C’est cocasse de constater que ceux qui jugent que l’on fait tout, voire trop pour les touristes sont aujourd’hui les mêmes qui estiment que ces touristes ne sont pas pris en compte ici" ponctue le mandataire.,