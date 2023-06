La Province, nouvel organisateur des Godefroid, les Oscar luxembourgeois

Depuis 1991 et la création des Godefroid, Idélux en assurait l’encadrement et l’organisation. L’intercommunale a passé le témoin à la Province de Luxembourg, qui intègre donc le comité organisateur aux côtés du cabinet du gouverneur de la province de Luxembourg, de L’Avenir Luxembourg, de Vivacité et de TV Lux.

Stephan de Mul, vous êtes le président du collège provincial. Pourquoi la Province a-t-elle repris l’organisation des Godefroid ?

La personne qui s’en occupait chez Idélux a pris sa pension. L’intercommunale a demandé aux différents partenaires qui était intéressé de reprendre. La Province a marqué son intérêt. Un agent provincial (NDLR: Maxime Henrotte) va reprendre l’encadrement de l’organisation.

Que représente cette cérémonie pour la province de Luxembourg ?

Elle met en valeur des acteurs de notre province, des acteurs importants qui amènent des dynamiques nouvelles, qui sont en quelque sorte des exemples. Elle met aussi en valeur la diversité des initiatives prises par les Luxembourgeois dans les différents domaines.

Pourquoi abandonner le Godefroid du développement durable ?

Il y a eu une réflexion. Finalement, le développement durable est intégré aujourd’hui dans chaque action. On propose un nouveau Godefroid, le Godefroid de l’Innovation.

Pourquoi ce choix ?

C’est une réflexion qui a eu lieu entre tous les partenaires. Le but des Godefroid c’est aussi de montrer tout ce qui est innovant dans notre province. On essaie de susciter le dynamisme et l’inventivité dans la province. L’innovation est un aspect important, qui peut toucher différentes catégories.

Quel nouveau souffle la Province va-t-elle insuffler aux Godefroid ?

Cette année sera une année de transition. On aimerait ensuite rationaliser la remise de prix au niveau provincial. Par exemple, en sport, il existe plusieurs prix à l’échelle provinciale, on pourrait n’en remettre qu’un seul, ce qui aurait plus de valeur. C’est en réflexion.

Vite dit

Six catégories

Les Godefroid sont répartis en six catégories: culture, économie, jeune, social, sport et innovation (cette dernière remplaçant la catégorie développement durable)

Les citoyens ont leur mot à dire

Début octobre, les 18 nominés (trois par catégorie) seront présentés à la population luxembourgeoise. Chaque jury désignera le lauréat de son choix parmi les nominés de sa catégorie. Le public pourra voter pour son candidat favori sur le site de l’événement et ainsi désigner celui qui deviendra le lauréat du public.

Cérémonie de gala

Les Godefroid seront remis le 25 novembre à Bertrix, lors d’une grande soirée de gala.

À vos candidatures

Chaque Luxembourgeois, association ou société peut émettre sa candidature, du 1er juillet au 15 août. www.lesgodefroid.be.