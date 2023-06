Une des sources de pollution du lac de Neufchâteau est neutralisée

Contacté par nos soins, le bourgmestre de Neufchâteau, François Huberty, se réjouit bien entendu de cette découverte qui en a étonné plus d’un, mais qui démontre l’efficacité, affirme-t-il, d’un plan d’action mis en place voici six mois: "Idélux et la SPGE ont réglé le problème du collecteur de l’Adeps très rapidement, explique-t-il. Tout le monde ignorait l’existence de ce collecteur pollueur. Cela ne signifie pas pour autant que les eaux du lac sont désormais saines. On vient de régler un problème, il y en a d’autres et donc d’autres sources de pollution", prévient-il.

On analyse la rivière par petits bouts et dès qu’une source pollution est détectée, on la traite

Le mayeur veut croire qu’un jour on arrivera à résoudre tous les problèmes via, dit-il, un travail d’investigation très chronophage dans le cadre d’un plan d’action en route depuis le début de l’année: "Il faut voir comment on pratique, ajoute le bourgmestre. On scrute par exemple la rivière petit tronçon par petit bout et on analyse l’eau. Si on repère une pollution, on en cherche la cause et on y remédie. C’est un travail de fourmi, mais au bout du compte on arrivera à juguler toutes les causes de pollution venant de la rivière. Déjà que c’est une bonne chose que les bestiaux ne puissent plus avoir accès aux ruisseaux grâce aux clôtures qui sont obligatoires", se réjouit-il.

Des prélèvements sont effectués chaque semaine dans le lac par le SPW

Toujours selon François Huberty, d’autres causes de pollution sont scrutées: les systèmes d’égouttage bien sûr, le déversoir d’orage, les eaux de ruissellements après une grosse averse ou un orage: "On sait que dans ces deux cas de figure, la pollution remonte durant 24 à 48 heures et la qualité de l’eau de baignade est moins bonne. Les budgets communaux et du SPW qui ont été débloqués permettent d’enquêter plus avant pour cerner les raisons de ces contaminations. En attendant, le SPW fait des prélèvements chaque semaine dans le lac pour analyser la qualité de l’eau de baignade. Elle est bonne. Il n’en reste pas moins que le travail de recherche se poursuit en amont, tant qu’on n’aura pas résolu tous les problèmes", ponctue M. Huberty.