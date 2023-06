Madère, Patrick Hernandes, Emile et Image à Sibret les 30 juin et 1er juillet

Après la réussite du carnaval nocturne, l’Amitié Sibrétoise (Vaux-sur-Sûre) veut frapper un nouveau grand coup dans les animations. En effet, le comité a décidé de lancer un double rendez-vous les 30 juin et 1er juillet, le "Sibr’estival". "La volonté des organisateurs est de proposer un événement musical intergénérationnel, accessible à tous et porteur d’ondes festives, explique Sandra Dujardin, de l’Amitié Sibrétoise. Les notes rythmeront l’événement et la convivialité fera symphonie. Le grand feu est devenu au fil des années un véritable carnaval. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux, venant de toute la commune et même de toute la province. On voulait aussi donner un nouveau coup de fouet à une autre organisation, la vieille fête. Au gré des années, on a proposé des animations diverses: bal, marché artisanal, allure libre, barbecue, etc. Nous avons toujours été convaincus qu’il faut évoluer, se diversifier pour éviter de péricliter. C’est ainsi qu’est née l’idée du"Sibr’Estival". Notre objectif reste toujours de proposer un événement familial qui rassemble et permet de se retrouver autour d’un verre."