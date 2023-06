Une camionnette offerte aux deux CPAS d’Etalle et Tintigny

Des commerçants des entités de Tintigny et Etalle ont apporté une aide financière pour l’achat d’un véhicule neuf à destination des CPAS. Les Centres publics d’aide sociale doivent assumer de multiples missions dans la plus grande confidentialité, où le concept de dignité humaine anime toutes les réflexions. Le président du CPAS tintignolais, Anthony Louette, précise: "La perception des CPAS par le monde extérieur n’est pas toujours positive alors que les CPAS par leurs actions et le travail de fond réalisé par les travailleurs sociaux participent à la paix sociale et permettent de venir en aide aux plus défavorisés". Le geste financier important et le soutien que tous les partenaires associés ont apporté à ce projet témoignent de la reconnaissance de l’institution.