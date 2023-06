Vidéo : Un au revoir chaleureux à l'abbé Hansen, curé de la Knippchen

Il y a trente ans, l’abbé Paul Hansen a succédé à l’abbé Félix Gengler comme curé de Saint Donat. Originaire de Habay, il a été curé à Thiaumont (Attert) pendant 14 ans. Il n’était pas inconnu des Arlonais puisqu’il avait aussi été vicaire à Saint-Martin et professeur de religion à l’ISMA et l’INDA au début de son ministère.

Ses longues années sur la Knippchen ont fait de lui une figure bien connue du chef-lieu.

Ayant atteint l’âge de 75 ans, il prendra sa retraite en septembre.

L’abbé Hansen avait souhaité faire de cette messe une grande prière d’action de grâce. Manière de dire un grand merci à Dieu pour toutes ces actions réalisées avec ses paroissiens, pour tous ces chemins croisés.

Le soutien dans les moments difficiles

Le bourgmestre Vincent Magnus s’adressant au pasteur: "Tu as dû en entendre des ragots et des discussions portés par le vent jusqu’aux cimes de ta colline ! De là-haut, tu as toujours porté un regard bienveillant sur ta ville et tes concitoyens, sans jamais justement te prendre de trop haut ! Tu as toujours apprécié la compagnie des gens, et les moments de partage. Les Arlonais t’en savent gré et aiment à te rencontrer pour échanger, boire un verre ou manger ensemble."

Lors du verre de l’amitié servi dans le cloître du presbytère, nombreux sont ceux qui ont épinglé haut et fort les qualités de leur pasteur: respect mutuel, reconnaissance des qualités, des capacités, des limites de chacun… mais aussi sa jovialité avec tous, croyants ou pas, sa bonne humeur, sa gentillesse. et son humour agréable.