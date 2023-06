Neufchâteau: Irène Poncelet-Dasnoy a fêté ses 100 ans

Irène Poncelet-Dasnoy, jeune centenaire chestrolaise, vient de fêter son anniversaire le 6 juin dernier au Home Préfleuri de Neufchâteau. Né en 1923 à Sainte-Marie-Chevigny, la dame a ensuite vécu à Molainfaing avant de s’installer dans le petit village de Massul. Là-bas, elle y tiendra d’abord un café-épicerie puis le café "Chez Florentine" de 1946 à 2021. Et oui, à presque 98 ans, elle continuait à servir discrètement ses plus fidèles clients. Malheureusement, en janvier 2021, sa maison et son café sont partis en fumée et la dame a miraculeusement été sauvée de l’incendie. Depuis lors, elle coule des jours heureux au home de Neufchâteau. Maman de trois enfants, grand-mère de quatre petits-enfants et arrière-grand-mère de 6 arrière-petits-enfants, elle n’a pas l’occasion de trop s’ennuyer. Dotée d’un sacré caractère, Irène s’est toujours passionnée pour la carrière de sa petite-fille Aline Zeler, la joueuse de football originaire de Bercheux. Ouvrir le journal et lire ses exploits a toujours été d’une haute importance pour elle. Une grand-mère qui a aussi toujours apprécié les voyages à Lourdes. Sa belle longévité, elle la doit peut-être à sa petite bière qu’elle ne manquait pas de siroter quotidiennement. Une tradition qui, ces dernières années, a néanmoins dû être abandonnée. Notons qu’Irène est à présent la doyenne de la résidence Préfleuri de Neufchâteau.