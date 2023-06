Manhay: une première avec des chasses à licences et des tirages au sort

La genèse du projet est expliquée par le bourgmestre Geoffrey Huet: "Nous avons été interpellés à plusieurs reprises par des chasseurs de la commune qui n’ont pas de chasses et n’ont pas les moyens de s’en payer une journée. Il y a quelque temps 5 lots ont été remis. Deux ne pouvaient être reconduits, les quotas n’étant pas atteints. C’est sur ces deux lots que la chasse à licences va être testée."

le mayeur note que le DNF est "emballé."

Une visite de terrain a été organisée dans l’Est du pays, où le système est monnaie courante, à la plus grande satisfaction de tous.

Techniquement, les lots seront équipés par la commune. Un tirage au sort, en trois tours, permettra de désigner les chasseurs qui se verront octroyer un nombre de journée de chasse bien précis, notamment en "trappe-affut."

Les questions de la minorité

Du côté de la minorité, on est dubitatif. Françoise Cornet est la première à monter au feu.

Elle voit une réponse de la commune à une "demande de récréation de certains" pour "Faire plaisir." Autre pierre d’achoppement, développée par Benoit Lesenfants. Une partie de la zone désignée se trouve dans la commune voisine d’Erezée. Or, note le conseiller: "Il y a 450 hectares sur Manhay, 30 sur Erezée et le nombre de licences octroyé est identique pour les deux communes !" Le mayeur répond: "Les frais d’aménagement seront partagés mais les recettes, elles, seront à 100% pour Manhay." Autre interrogation de la minorité, via son chef de file Pascal Daulne: le manque à gagner de la commune entre ce système de licences et une location "traditionnelle." Le bourgmestre estime ce manque entre 20 000 et 30 000€/an.

Suspension de séance

La minorité ne semble pas convaincue par les explications reçues et demande une interruption de séance. Quelques minutes plus tard, elle revient.

La donne n’a pas changé. Les points soulevés restent d’actualité. Benoit Lesenfants annonce la couleur: "Nous allons nous abstenir. Nous verrons dans un an."

La minorité joint l’action à la parole et s’exécute dans ce sens, la majorité adoptant ce nouveau système.

Un tirage au sort devra déjà avoir lieu pendant l’été.