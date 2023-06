Les services d'aide à la jeunesse (SAJ) sont en grève

Leur rôle est de répondre aux situations dans lesquelles des enfants se trouvent en difficulté ou en danger. Cela peut aller du décrochage scolaire jusqu’à des faits de violences ou d’abus. Sauf que depuis plusieurs années, ces services rencontrent de plus en plus de problèmes. Principalement un manque de moyens, mais pas que. "Le SAJ de Marche-en-Famenne reçoit, chaque année, presque 500 demandes. Parfois, des jeunes viennent directement frapper à notre porte. Nous avons 400 dossiers en continu et même une liste d’attente de 30 ou 40 enfants", nous explique Julien Bolland, conseiller de l’aide à la jeunesse.

Plusieurs mois d’attente

Les organisations syndicales ont rencontré les travailleurs ces derniers mois et ont constaté un épuisement face à des situations de plus en plus complexes. Ces conseillers ont l’impression que les outils à leurs dispositions sont saturés et ne suffisent plus. "On ne peut plus répondre dans des délais raisonnables. J’ai des familles en détresse qui attendent parfois entre 6 mois et un 1 an pour obtenir une aide à domicile. C’est fou de devoir attendre autant de temps pour les protéger. Le manque de places est exacerbé dans de grandes villes", ajoute-t-il.

Partout en Wallonie ainsi qu’à Marche-en-Famenne et Neufchâteau, un arrêt de travail et un piquet de grève ont été observés, ce mercredi. Arlon n’a visiblement pas encore commencé, mais cela ne saurait tarder. Autrement dit, toutes les aides de ces services sont actuellement suspendues. "Ce sera encore le cas demain et vendredi. Nous allons nous réunir ce jeudi pour voir comme réagir face à certaines situations d’urgence pour ne pas pénaliser les gens. Nous avons une volonté commune entre tous les SAJ et SPJ", termine Julien Bolland.

Des concertations entre les syndicats et la ministre de tutelle, Valérie Glatigny, doivent avoir lieu.