Les plaines d’été font le plein d’enfants en province de Luxembourg

De nombreux parents font e le choix de se tourner vers les plaines organisées par les Communes. À Léglise, la formule cartonne avec 250 enfants inscrits pour l’ensemble des deux semaines de plaine organisées en juillet. C’est 40 enfants de plus que l’année dernière.

Pour encadrer ces enfants âgés de 2,5 ans à 15 ans, l’ATL qui dépend de la Commune, peut compter sur une vingtaine d’étudiants, sans aucune difficulté pour les recruter. "Nous avons la chance d’avoir une équipe fixe d’animateurs brevetés, comme l’exige l’ONE pour 1/3 des encadrants, précise Jodie Depeauw, responsable du service ATL. Beaucoup d’animés deviennent animateurs. Chez nous, on surencadre les enfants. Pour ceux âgés de moins de 6 ans, il y a un animateur breveté et un auxiliaire en formation pour 10 enfants, ainsi qu’un accueil le matin et le soir par le personnel de l’accueil extrascolaire. Nous accueillons aussi des enfants en inclusion qui demandent un encadrement spécifique que nous pouvons assurer également."

Des emplois pérennisés

Les nouveaux rythmes scolaires ont un effet positif sur l’emploi puisque le personnel est davantage sollicité durant les périodes de congé de quinze jours. "Les 38 encadrants dont 34 accueillantes de l’extrascolaire ont vu leur contrat passer en CDI car leur travail est désormais réparti sur 12 mois au lieu de 10. Il y a plus d’enfants qui fréquentent les stages pendant les nouveaux congés scolaires", indique Jodie Depeauw.

À Marche-en-Famenne, les plaines fonctionnement aussi très bien. Il faut s’y prendre tôt pour avoir une place. Si les enfants sont au rendez-vous, la Coordination Éducation Enfance dispose toute l’année d’une équipe d’animateurs formés pour l’accueil extrascolaire, dévolus l’été aux plaines. Des étudiants pris à l’essai dès l’âge de 15 ans, puis formés dès l’âge de 16 ans pour être brevetés.

Élargir l’offre

À Arlon, la formule remporte chaque année également un beau succès avec 80 enfants sur l’implantation de Waltzing et 80 enfants au bloc Milan l’an dernier. Les chiffres cette année ne sont pas connus puisque les inscriptions se font chaque matin. Ce sont 10 animateurs dont 3 brevetés qui complètent le cadre des éducateurs de l’accueil extrascolaire délocalisés pour l’été.

Avec le nouveau calendrier scolaire, la demande s’accroît et une réflexion est en cours pour élargir l’offre. "Nous envisageons d’organiser des plaines pendant les vacances de printemps, annonce l’échevine Carine Lecomte en charge de l’accueil extrascolaire. Mais on craint une difficulté à recruter des étudiants à cette période-là de l’année scolaire. Mais la réflexion est en cours pour l’année prochaine. Même si ces plaines demandent un effort financier à la Commune. Les recettes ne compensent pas les dépenses."

Il est vrai que les plaines communales proposent un tarif concurrentiel, entre 5 et 10 € par jour en moyenne par enfant.