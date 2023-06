Le retour du P'tit Festival d'Ethe ce 1er juillet

Un va-et-vient cocasse entre marionnettes et marionnettistes. Le duo Sousa Schleb offrira ensuite un concert où sousaphone, batterie et trompette font raisonner la musique festive de la Nouvelle Orléans. Le duo présentera un spectacle musical, Little Louis.

Homme orchestre, Raphaël Dagostino sera accompagné de son géant Schleb (Sébastien Wallens) au sousaphone pour narrer la vie de Louis Amstrong.

En fin d’après midi, place à la magie ! Le prestidigitateur, magicien, musicien, ventriloque et pickpocket Bernard Montecristo subjuguera le public grâce à ses tours de passe-passe faisant apparaître et disparaître des objets. Pour clôturer le festival, Julien Mameli proposera aux personnes les plus réceptives de monter sur scène pour un moment d’hypnose unique, une expérience entre éveil et sommeil mais toujours sur le ton de l’humour et de la bienveillance.

Activités pour enfants (pêche à la sciure, maquillage, photos polaroïd, etc), bar et petite restauration sont également prévues dès 15h dans l’espace plaine de jeux à Ethe.

Entrées: 10 €/6 € (-12 ans) l’après-midi, 15 €/10 € (-12 ans) l’après-midi + le soir.

Renseignements et réservations: www.petittheatre.be – info@petittheatre.be – 0492 51 16 56.