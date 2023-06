La Belgique ne veut pas de Mariam, à Arlon depuis 5 ans, son employeur réagit

Une angoisse quand elle montre sa carte orange, bientôt périmée. Madame Traoré ne comprend pas, elle a un job, a essayé de s’intégrer: "Quand je suis arrivée en tant que demandeuse d’asile au centre Croix-Rouge, j’ai fait des formations comme aide-ménagère à Liège, le Beps. J’ai fait le parcours d’intégration à Namur, j’ai travaillé dans une école comme femme de ménage. J’ai ensuite postulé chez XLG. Mais maintenant ma carte orange, qui me permettait de travailler, expire le 15 juillet." On peut deviner que la crainte de persécution dans son pays d’origine n’a pas été reconnue comme fondée par l’administration.

Dans la voix, beaucoup de silence rien qu’à l’évocation de cette situation. "Je ne sais plus", s’arrête la technicienne de surface avec émotion.

Incompréhensible ?

Pourtant autour d’elle, le soutien existe. Et cela vient d’abord de son employeur, la société pour qui elle travaille se tourne vers les médias: "Nous avons une aide-ménagère chez XLG Titres-services qui va se faire expulser suite au refus de sa demande d’asile. Cette dame qui vient de Côté d’Ivoire donne entière satisfaction à ses clients et son employeur qui est prêt à lui donner un CDI ! Il me semble que c’est un sujet d’actualité à l’heure où l’on cherche à augmenter le taux d’emploi. Par ailleurs, aide-ménagère est un métier en péunrie !", explique Jérome Paquot de la société.

Et les clients sont en effet contents. Madame Traoré montre ce billet rose laissé par Catherine chez qui elle va faire le nettoyage "Merci pour votre travail et votre présence tous les mercredis. Une aide très précieuse pour nous". Seul moment où un sourire apparaît sur le visage, c’est quand la réfugiée montre le petit cadeau de maquillage reçu.

Caroline Mommer, son avocate précise: "Sa procédure d’asile est terminée, elle a reçu une décision négative, une demande de séjour est en cours et doit être examinée vu la demande assez longue de demande d’asile." La décision pourrait prendre des mois.

Son conseil constate: "C’est la dure loi de la migration en Belgique. Il y a une pratique à l’Office des étrangers qui vise à régulariser les personnes qui ont une longue procédure, au-delà de 4 ans, mais cette pratique n’est pas toujours suivie car cela reste un pouvoir discrétionnaire, il y a des situations dans lesquelles la personne n’est pas régularisée, on espère qu’elle le sera, mais il n’y a aucune garantie."

À partir du 15 juillet, sans travail, Madame Traoré sera en séjour irrégulier dans sa ville, où elle habite depuis 5 ans.

En attendant une pétition a été mise en ligne par son employeur, elle a récolté 430 signatures en huit jours.

www.change.org : Mariam Traoré