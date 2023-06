Gilbert Burnotte, héroine à 80 ans, a quitté Hébronval où elle avait sauvé la vie de plusieurs personnes

À l’époque, le bourgmestre Elie Deblire notait: "Madame Burnotte, vous avez, par un acte de bravoure, sauvé la vie de 6 personnes. Le 23 décembre dernier, en pleine nuit, lors du terrible incendie qui a ravagé la maison de Monsieur et Madame Gulix, n’écoutant que votre instinct et votre courage, à tout juste quatre-vingts ans, vous avez transporté et, avec l’aide d’un autre voisin, placé l’échelle qui a permis aux 6 personnes réfugiées sur le toit de l’habitation, de quitter à temps les lieux en flammes" et d’ajouter: "Vous avez ensuite accueilli chez vous les rescapés, les médecins, les pompiers,. Que dire de plus ? Quels mots peuvent exprimer l’admiration et la reconnaissance que nous éprouvons tous ?" Cette mise à l’honneur à l’entame d’un conseil communal avait été faite en présence de plusieurs des personnes sauvées. Gilberte Burnotte sera conduite vers sa dernière demeure ce jeudi.