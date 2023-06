Bonnert: 20 ans que Philippe Maladague est "Scout toujours" et a un musée

À travers 50 thèmes, l’occasion pour le visiteur de se remémorer le feu de camp. On vient de très loin et de bien peu de tout près, pour visiter une des plus formidables collections d’objets scouts. Fanions, timbres, bd, affiches publicitaires, statues, pochettes de disques… Le scout du jour est un guide qui privilégie l’anecdote. On y retrouve des écrits originaux du fondateur anglais. Amusantes aussi ces photographies des rois Baudouin et Albert en culottes courtes, lors de cette visite à Orval. On y apprend aussi que Jacques Brel était affublé du totem et cali: Phoque hilarant !

Dans la pub !

Il y a des documents rares comme cette missive de l’envahisseur nazi en 1941 qui interdit le port de l’uniforme au GDL. Sympa cette étape du scoutisme dans la pub: avec ses valeurs nobles, les marques publicitaires se battaient: Coca-cola, Côte d’Or, et même les bons du trésor américain. Dans le grenier, le fan a reconstitué un woodcraft et une scène de camp. Preuve d’une époque, bien peu de filles aux cimaises.

Koala-Trouve-moi, alias Philippe Maldague, arbore des collections d’une rareté universelle comme ces 26 insignes du Jamboree de 1947: "Il n’y en a que 5 complètes au monde", dit ce retraité du monde bancaire. Un Arlonais qui profite de ses bons contacts avec des musées du monde entier dont celui de Washington.

Sa passion dévorante lui a conféré la plus haute distinction du scoutisme belge: le titre de commandeur de l’ordre du mérite scout. "La saveur de la visite, c’est la visite commentée !"

Pourtant le musée ne fait pas le plein, "si on arrive à 250 visiteurs par an, c’est beaucoup, c’est ça le plus pesant", avoue son fondateur que l’on devine un rien déçu. Il combat l’image tronquée du musée.

Pourtant 20 ans après, pour Philippe Maldague, son musée, c’est plus que jamais "Scout toujours !"

www.museescout.beSur RDV au 063 22 15 53