120 médecins généralistes crient leur ras-le-bol dans la rue (vidéo)

Bastogne, Libramont, Bièvre, Marche et Tintigny.

Mais que réclament les médecins ? "Nous avons organisé cette manifestation pour protester contre les nouvelles règles qu’on veut nous imposer pour la garde au niveau du 1733, explique le docteur Julie Engelbert, généraliste à Attert et vice-présidente du cercle des médecins généralistes de la province de Luxembourg. On veut nous retirer le tri de la nuit noire qui nous permettait de n’être réveillés que pour des situations critiques: constat de décès, soins palliatifs, maisons de repos et personnes grabataires. Depuis le 1er mars on fait sauter ce tri et le 1733 nous passe tous les patients qui souhaitent parler à un médecin la nuit."

Deux médecins, dès 18 h

Les médecins regrettent que le ministre Vandenbroek, en charge de la santé publique, ne tienne pas compte des spécificités de notre province dans sa décision. "Les médecins font leur nuit de garde au poste médical de 20h à 8h du matin, puis retravaillent le lendemain avec leur patientèle. Ce qui nous inquiète fort au niveau de la qualité des soins après 36 heures de travail. Étant donné la pénurie de médecins, c’est difficile de se faire remplacer le lendemain de sa garde de nuit", poursuit le docteur Engelbert.

Ce que le ministre veut également imposer, c’est une présence du médecin dès 18h au poste de garde, ce qui pose problème aux généralistes qui terminent à peine leur journée de travail. Le ministre veut également imposer la présence de deux médecins en permanence chaque nuit au poste de garde. "Ce qui doublerait notre récurrence de garde alors que c’est déjà difficile d’organiser les gardes avec la pénurie qui ne fait que progresser."

De 50 à 30 médecins à Arlon

Pour le poste de garde de Tintigny, il y a 10 ans ils étaient 50 médecins. Actuellement, ils ne sont plus qu’une trentaine à assurer les garde. "On arrive à maintenir pas trop de récurrence la semaine. C’est encore raisonnable mais on nous demande d’augmenter le nombre de médecins et, au plus la pénurie progresse, au plus notre récurrence de garde augmente", souligne Julie Engelbert.

Des médecins quittent la province

Une profession qui n’a pas l’habitude de faire grève, comme le souligne le docteur Christian Guyot, médecin généraliste à Hotton et président des postes médicaux de garde Luxembourg-Dinant. Et qui traduit bien le malaise actuel. "Il faut revenir au système de garde comme il a fonctionné pendant de nombreuses années. On a cinq postes de garde pour 300 000 habitants parce qu’il faut couvrir l’ensemble du territoire. Vous allez en ville, vous mettez un poste de garde pour 300 000 habitants. Les effectifs ont besoin d’être plus nombreux dans notre province.

Et, par rapport aux forces vives médicales, la garde doit être destinée aux patients qui en ont vraiment besoin. Pour cela, nous réclamons aussi un meilleur tri des appels qui arrivent au numéro 1733. Ce qui n’est plus possible actuellement. Dès que le médecin a un contact avec le patient, il est obligé de lui répondre, c’est la loi."

Une situation qui pousse déjà les médecins à quitter la province de Luxembourg où le rythme des gardes est plus soutenu. "C’est un ras-le-bol qui s’installe. Les gens sont fatigués et changent de zones pour avoir un rythme de travail plus confortable", regrette le docteur Guyot.