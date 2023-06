Tourisme en province de Luxembourg: une année 2022 record

Un tourisme local et frontalier

Autre constat à tirer des données communiquées par Statbel, l’office belge de statistiques, ils sont de plus en plus de Belges à opter pour un séjour en province de Luxembourg. Un peu plus de 2 millions de nuitées en 2022. C’est même plus qu’en 2021, année encore marquée par le Covid (1,98 million), où nombre d’entre nous était frileux à l’idée de partir à l’étranger.

©-EdA

Bien évidemment, en 2022, le nombre de touristes étrangers a explosé (pour 1,2 million de nuitées) par rapport aux années 2021 et 2020 marquées par la pandémie. Et là aussi, il s’agit d’un chiffre record.

Sans surprise, les Hollandais sont de loin la première nationalité étrangère à visiter notre province (246 000 touristes), loin devant les Français (38 400 touristes) et les Allemands (29 300 touristes) qui complètent le podium, devant le Grand-Duché. Vous l’aurez compris, notre province attire un tourisme local et frontalier.

Signalons que ces données ne distinguent pas le tourisme loisirs et le tourisme d’affaires.

Elles augurent d’une belle année touristique 2023, même si le premier trimestre est légèrement en deçà des chiffres de l’année 2022.

"Les gens recherchent des petites bouffées d’air plus régulièrement"

Marie-Eve Hubermont, vous êtes présidente de l’ASBL Ardenne Belge Tourisme et directrice de la Maison du Tourisme Cap Sûre Anlier. Comment expliquer cette année touristique record en 2022 ?

Après le Covid, on ne savait pas à quoi s’attendre. Je pense que les gens ont de plus en plus besoin de faire des petits breaks, ils recherchent des petites bouffées d’air plus régulièrement dans leur quotidien. C’est ce que notre province a à leur offrir. On vient chercher chez nous: les balades, la nature, de la fraîcheur en forêt et des points d’eau lors des fortes chaleurs.

Les campings ont apparemment de plus en plus la cote (100 000 nuitées en plus par rapport à 2019) ?

L’offre s’étoffe. Et les campings de type bungalows et glamping se développent de plus en plus. Ils ont la cote auprès des Flamands et des Hollandais.

Le tourisme en province de Luxembourg est tributaire de la météo non ?

La majorité des activités étant en extérieur, oui. Les trois premiers mois de cette année, le temps était morose, on a eu moins de fréquentations. Quoique les Néerlandais ne sont pas frileux. Ils s’équipent pour des activités extérieures par tout temps. Les Wallons, par contre, cherchent le soleil.

La réforme des rythmes scolaires influence-t-elle le tourisme dans notre province ?

On a remarqué un peu moins de fréquentations en mai. Apparemment, avec 15 jours de vacances scolaires, les gens ont préféré faire de plus longs voyages, à prix cassé puisque la saison commence à peine.

On s’attend à ce qu’il y ait plus de courts séjours en juillet-août parce que c’est la haute saison et que les prix sont forts. Difficile de prédire, puisque c’est une première. On verra comment les gens vont réagir.

Si les températures restent ce qu’elles sont, on devrait connaître un bel été touristique.