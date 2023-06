CEB à Florenville: "Moi stressé? Même pas peur! "

Sérénité et stress positif

Respectant les consignes, David Collignon, le directeur de l’école du Miroir ne dira rien de l’épreuve en tant que telle mais accepte volontiers de nous donner son ressenti. "Les 23 élèves étaient là bien à l’heure avec un grand sourire mais sans les parents. (N.D.L.R.: A l’école du Miroir, déjà dans la vie normale de l’école, seuls les parents des maternelles peuvent passer la grille). Bien sûr il y avait un peu de stress mais du stress positif comme avant chaque test ou épreuve qu’ils vivent au cours de l’année. Les enfants ont été bien préparés et ils vont passer cette épreuve dans un milieu et avec des gens qu’ils connaissent pour les consignes et les explications, ce qui ne peut être que positif et apaisant pour eux. De plus, en prenant place ils ont découvert sur leur banc un mot d’encouragement individualisé de leur institutrice".

Stress d’une première

À Champagnat, le stress n’était pas nécessairement du côté des élèves. "J’avoue que personnellement j’étais un peu stressée ce matin parce que pour moi c’était une première organisation de CEB" sourit Morane Hesbois la jeune directrice. "Pour les élèves je n’ai rien remarqué de particulier. Même s’ils sont de deux implantations différentes ils connaissent les adultes qui les entourent durant toute l’épreuve, ce qui contribue à faire redescendre pas mal la pression."

Du côté du centre sportif qui accueille les 6es primaires des cinq implantations de l’enseignement communal, le constat est similaire pour l’échevin Philippe Lambert qui d’un autre côté dit ne pas comprendre les P.O. des deux réseaux qui ont préféré d’organiser leur propre session plutôt qu’une seule pour toute la commune.

Même pas peur

Fin de matinée, alors que les dernières "formes et figures" se résolvent, deux gamins qui sont déjà sortis n’ont pas l’air spécialement traumatisés par la première matinée. "Ça a été. On avait bien préparé en classe et je n’avais pas peur du tout", lâche le premier. "Moi j’avais un peu peur au début parce qu’on commençait par ce que je n’aime pas: écrire. Mais finalement, je crois que ça a été quand même"

Un peu plus loin, une maman avoue être stressée mais: "Pas à cause du CEB mais à cause du stress de mon fils". Ce que l’intéressé nie évidemment illico: "Moi stressé ? Même pas peur !"