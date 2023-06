Bellefontaine: un sentier des écoliers au coeur du village

Après-midi de détente sous un soleil omniprésent pour deux classes primaires de l’école de Bellefontaine (Tintigny). C’est en mai 2021 que le projet de sentier a démarré. Après quelques rencontres avec Madame Myriam, enseignante à l’école de Bellefontaine, l’ASBL Tous à pied, Anne Léger du Parc Naturel de Gaume et le service technique communal que le projet a été lancé de relier les rues de l’Aube et de la Source. Un sentier proche de l’école, utilisé par de nombreuses personnes et situé au centre de Bellefontaine, près de la maison de repos.