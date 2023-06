Appel à la vigilance: suspicion de cyanobactéries dans l'Ourthe, danger mortel pour les chiens

Ce mardi, le cellule sécheresse de la Région wallonne appelle à la vigilance pour la région de la Basse-Ourthe: "il y a une suspicion de cyanobactéries". Les cyanobactéries sont des microalgues qui peuvent se multiplier massivement quand les conditions environnementales leurs sont favorables, telles que chaleur et peu de courant. Le combo qui a touché des nombreuses rivières en Wallonie ces dernières semaines. On retrouve des cyanobactéries dans les eaux peu profondes, tièdes, calmes et riches en nutriments. Une couche verte ou bleutée à la surface de l’eau pourrait être un indicateur de la présence de cette algue. La texture des fleurs d’eau d’algues bleu-vert fait penser à une soupe au brocoli ou à une purée de pois verts. Les particules sont alors mélangées sur une certaine épaisseur du plan d’eau.