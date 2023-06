Pauline Maquet, le Batifer et le foot de Libramont, lauréats pour le mérite sportif de Libramont

La Ville de Libramont a remis ses mérites sportifs 2023 vendredi dernier devant une centaine de personnes. Trois catégories ont été mises à l’honneur, à savoir la performance individuelle, collective et le coup de cœur du jury. Pour rappel, pour prétendre au trophée, les sportifs devaient être domiciliés dans la commune et pratiquer leur sport en tant qu’amateur ou semi-professionnel. Un jury était composé de deux journalistes sportifs, d’un membre de l’Adeps, du dernier lauréat du mérite sportif communal et de l’ancien échevin des Sports Bertrand Nique. Leur vote a compté pour 70% et le public a participé à hauteur de 30%.