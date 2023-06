Suarez a fait le bonheur dans la vallée d’Attert

Il y avait énormément de monde de la vallée pour cette Fête de la Musique très réussie à Attert mais aussi de nombreux Arlonais attirés par l’affiche proposée. C’était tout particulièrement le cas pour le concert du groupe Suarez pour lequel la plaine communale était noire de monde ! Marc Pinilla était attendu par de nombreux fans et a fait bouger un public très familial durant plus d’1 h 30. Avant de reprendre la route, il a également posé pour quelques photos, notamment avec des écoliers de la commune qui ne voulaient pour louper l’occasion. Après un premier concert vendredi soir en la salle Schuman, ce sont 7 groupes qui se partageaient l’affiche du samedi et les 2 scènes aménagées dans le parc communal. Un espace "Food & Drinks" très sympathique permettait également se restaurer et passer un bon moment en compagnie des brasseurs locaux.