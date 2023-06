Nouveau gestionnaire au Bô Rivage à Neufchâteau: le Summer Lake festival aura bien lieu

Et, depuis lors, c’est Angelo Civile qui a repris la gestion de l’établissement chestrolais.

L’homme possède une importante expérience dans le monde de l’horeca: "Après des études en restauration aux Pays-Bas, j’ai travaillé pendant plus d’une vingtaine d’années en France souligne-t-il. J’ai géré plusieurs établissements dans le domaine de l’hôtellerie-restauration dans les départements du Var, du Gers et du côté d’Arcachon. Mon épouse est originaire de Belgique et nous avons décidé de revenir au pays. J’ai cherché à reprendre un établissement et j’ai notamment eu des contacts pour reprendre la Vendetta et un restaurant à Grandvoir. Finalement, c’est la brasserie Bô Rivage qui m’a plu. Elle se situe dans un cadre magnifique". La reprise se fait petit à petit et tout n’est pas encore au point, le patron est d’ailleurs à la recherche de personnel en cuisine. L’établissement sera dorénavant ouvert 7 jours sur 7 de 11 h 30 à 22 heures.

Fatal Bazooka en tête d’affiche du Summer Lake le samedi

Pour la Commune de Neufchâteau, propriétaire de l’établissement, ce changement de gestionnaire ne change pas grand-chose.

"La ville a une convention avec une société qui gère l’activité de la brasserie souligne le bourgmestre François Huberty. Suite au départ d’Adrien Robaye, cette société a désigné un nouveau gestionnaire. Il n’est là que depuis quelques semaines et il faut donc lui laisser le temps de prendre ses marques. Arriver en pleine saison d’été dans un nouvel établissement n’est pas chose aisée".

Avec le départ d’Adrien Robaye, la tenue du Summer Lake Festival est-elle compromise ? "Non, pas du tout poursuit le bourgmestre. Le festival est mis en place par Adrien et plusieurs personnes, et cette organisation est complètement indépendante bien que le site de la brasserie soit utilisé".

Après avoir annoncé les venues de Mister Cover, DJ Daddy K, Cali, DJ ART ou encore Klingande, on annonce d’ailleurs la première tête d’affiche du Summer Lake Festival pour le samedi. Il devrait s’agir de Michaël Youn et de son célèbre Fatal Bazooka.

Une annonce à prendre au conditionnel puisqu’Adrien Robaye doit encore signer la convention dans les prochaines heures. La tête d’affiche du vendredi sera annoncée prochainement.

Vu l’engouement et le nombre de personnes présentes chaque année au festival, nul doute que le nouveau gestionnaire profitera de la venue d’un tel événement à proximité de son établissement.