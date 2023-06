La Roche : Madame Neuville fêtée pour son centenaire (vidéo)

Pour toutes et tous cette jubilaire, c’est "Madame Neuville" en référence à son défunt mari, Jean. À l’état civil, c’est Mariette Haidon.

École moyenne

"Tout de suite après la Seconde Guerre, vous êtes la première, à venir avec le titre de régente depuis la région liégeoise pour enseigner la coupe et la couture à l’école moyenne, qui deviendra l’athénée. Ici parmi les résidentes elles sont quelques-unes à avoir été vos élèves. Vous resterez à l’Athénée Royal pour une carrière accomplie jusqu’à la fin des années 80" rapelle le mayeur. Cette retraite ne signifie aucunement la fin des activités pour la centenaire. Bien au contraire. Elle s’investit dans la vie paroissiale rochoise et dans la catéchèse, autant que dans la distribution du bulletin paroissial. Il y a moins de dix ans, elle décidait de rejoindre le home Jamotte, endroit qu’elle connaissait parfaitement, en y rendant visite régulièrement aux aînés.

Arrière-grand-mère

Mariette a donc vu le jour en 1923. En 1948, elle unit sa destinée à celle de Jean Neuville, professeur de français dans le même établissement qu’elle. Deux enfants viendront enrichir cette union, Philippe et Anne. Grand-mère à 4 reprises, elle est arrière-grand-mère d’un garçon depuis peu de temps.

A-t-elle un secret pour sa longévité ? "La rigueur qui semble avoir guidé vos pas ? Le bon air depuis votre demeure en face de la Montagne du Deister ? Personnellement, il y a une hypothèse qui me tient à cœur. Nous pouvons imaginer, même si cela peut être romancé, alors que le cinquième anniversaire de la fin de la grande guerre n’a pas encore fêté, le bonheur de Jules et de Clémence de voir arriver la petite Mariette le premier jour de l’été. Plus qu’une naissance c’était la déclaration d’un bel avenir" souligne toujours le bourgmestre.

La jubilaire, elle, touchée par ces attentions prendra le temps de s’entretenir avec les nombreuses personnes qui s’étaient déplacées pour son centenaire.