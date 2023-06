Le meilleur beurre non salé est produit à Sainte-Ode

Le suspense a été levé, ce lundi matin, à Hives, sur les hauteurs rochoises. Les lauréats de la quatrième édition du concours du beurre de la province de Luxembourg ont été proclamés. Cette année, le concours portait sur le beurre au lait cru non salé. Et c’est Murielle Keirse de la ferme "Ponts du Ciel" à Houmont (Sainte-Ode) qui se couvre d’or, devant la famille Paquet de la Ferme des dolmens de Morville (Durbuy), habituée des podiums et de la Vallée des Jersey, à Wy, Érezée, exploitation de Philippe Doucet et Marie-Noëlle Adam.