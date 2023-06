Bertrix change de logo, mais garde ses légendaires 3 fers

La grand-place, lieu fédérateur

Dans un premier temps, on a sondé les citoyens via un formulaire en ligne composé de sept questions et auquel cent trente-neuf participants ont répondu. Un chiffre trop peu important ? "Pas du tout, on observe même une participation moins importante dans des villes plus grandes", rétorque Valérian Larose de Inseetu.

Parmi les éléments du questionnaire, on retrouvait entre autres comme critères le choix d’une photo, l’endroit pour amener un ami, le choix d’un ambassadeur ou encore la conservation ou non des trois fers sur le blason.

Ensuite, un workshop participatif a réuni... neuf personnes dans différents ateliers sur l’identité communale.

Trois axes exploitables ont été suivis: le dynamisme, la tradition et la nature.

C’est à Noé Barthel, graphiste et originaire de Bertrix, que fut confiée la tâche d’établir la charte graphique. "Dans le style géométrique du logo, nous avons décidé d’illustrer le complexe sportif avec ses gradins et sa piste d’athlétisme, l’impressionnant pont de la Blanche, la vallée de la Semois et le point de vue des Baux ainsi que la grand-place de Bertrix, lieu fédérateur, aménagée par une grande scène devant l’église rappelant le côté festif de la commune. Et avec un peu d’attention, un certain baudet dissimulé dans le paysage", relève encore Noé Barthel.

La charte graphique de Bertrix a été déclinée en plusieurs couleurs associées à des caractéristiques de la commune: sport, nature, tradition, fêtes, culture ou histoire. Caractéristiques associées à des couleurs: rouge pour le sport, vert pour la nature, jaune pour l’aspect festif, bleu pour la tradition et l’histoire et mauve pour la culture.

Équipement de la signalétique cet été

Une troisième étape a consisté à déterminer la façon dont les équipements de signalétique seront personnalisés en accord avec la charte graphique, ainsi qu’à préciser leurs lieux d’implantation, contenus et quantité des différents équipements.

"Des esquisses de personnalisation des équipements de la signalétique ont été fournies sous la forme de fichiers graphiques et de simulation 3D. La pose des équipements est prévue pour cet été", précise Valerian Larose.

On ne peut que constater que l’objectif de départ est atteint avec la conception d’un logo épuré, sobre, moderne et une charte graphique reconnaissable en accord avec le patrimoine et la symbolique de Bertrix.

Elodie Feron, chargée de communication pour la commune de Bertrix a présenté les différents supports sur lesquels on retrouvera cette nouvelle identité notamment sur la revue communale, les documents administratifs, les véhicules communaux, des sacs ou autres gadgets.

Cette nouvelle charte graphique est disponible sur le site internet de la commune.