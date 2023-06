On a aussi fêté la musique à Durbuy

Et de la musique, il y en avait pour tout le monde. Les festivités ont débuté ce vendredi soir par un groupe cover de la région Oh My Band dans le centre de Durbuy. L’auteur de l’Espanola, Jali, qui était l’une des têtes d’affiche de la fête était également de la partie, ainsi que Doowy, un artiste bruxellois plutôt funky. Samedi, la fête de la musique a pris la direction du parc Juliénas à Barvaux où ce sont les jeunes artistes locaux qui ont pu tester la scène. Les spectateurs ont pu découvrir le travail mené par les jeunes de la Maison des Jeunes de Durbuy, accompagnés du DJ Marchois Yangi. La soirée s’est terminée par Calumny, une autre tête d’affiche de ce week-end. Et pour terminer le week-end tout en musique, l’établissement Azur en Ardenne, à Barvaux, a accueilli Albert Blues Band pour un concert plutôt blues, rock, pop et classic rock.

L’an dernier, la Commune de Durbuy, avec la collaboration de son Centre culturel et des Syndicats d’initiative de Grandhan, de Bomal et de Barvaux, avait fait revenir de la musique 20 ans après. "Ce genre d’événement manquait vraiment dans la commune qui est quand même reconnue par le tourisme, explique Pablo Docquier, l’échevin de la Culture de Durbuy. Notre objectif est de mettre un axe sur la culture à travers la fête de la musique car on trouvait que c’était important de promouvoir ce domaine."

La fête de la musique durbuysienne donne d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition. "Nous espérons que les Syndicats d’initiative et les comités de fêtes se mobiliseront également pour organiser cette fête, ajoute Pablo Docquier, car notre objectif serait de changer de villages chaque année pour partager ce genre d’événements en mettant ces villages plus en valeur."