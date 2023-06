Chômage: la province de Luxembourg fait beaucoup mieux que le Brabant wallon

Celui de Marche connaît le taux le plus important de la province. On notera une remontée du taux de chômage pour l’arrondissement d’Arlon depuis 2018.

©-Idélux

Comparé aux autres provinces wallonnes, il est évident que le Luxembourg présente le taux le plus bas de chômage des 20-64 ans, avec 5,6% en 2021.

Le taux de chômage en baisse

Bien que souvent proche de la province du Brabant wallon depuis 2010, notre province se détache depuis 2019. À l’inverse, les taux de chômage du Hainaut et de Liège sont les plus importants en Wallonie avec respectivement 10,3% et 9,4% en 2021.

On remarquera aussi les baisses nettes du taux de chômage pour toutes les provinces entre 2013 et 2015. Des augmentations soudaines touchent toutes les provinces en 2019 ou 2020, à l’exception peut-être de la province de Luxembourg.

De manière générale, le taux de chômage est en baisse en Wallonie. Par ordre décroissant, on retrouve: la province de Hainaut (-26%), de Luxembourg (-25%), de Namur (-21%), et les provinces de Liège et du Brabant wallon (toutes deux -18%).