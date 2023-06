Une société marchoise propose aux PME de payer leurs achats moins cher

Bien sûr, ces services sont payants, comme l’explique M. Verwilghen: "Si on atteint une masse critique en termes de clients et la masse de chiffres d’affaires que cela génère, on peut obtenir les meilleurs prix pour nos clients qui vont bénéficier d’un tarif grand compte plutôt que celui qui est le leur quand ils sont seuls. Concrètement, au lieu de ristournes de quelques centimes chez leurs fournisseurs, nous pouvons leur obtenir entre 10 et 30% de réduction ! Plus nous aurons de clients, et plus nous pourrons négocier les meilleurs prix", précise le développeur marchois qui ajoute que l’ambition de Widoo est à terme, d’atteindre une taille suffisante que pour pouvoir négocier par exemple directement avec les constructeurs automobiles sans passer par les concessionnaires pour décrocher de meilleures conditions.

La taille minimum du client: une société de 20 personnes

"Les sociétés qui nous font confiance signe un contrat d’un an, renouvelable. Elles quittent quand elles le souhaitent. Idem pour nos fournisseurs et ceux-ci doivent répondre à un cahier des charges très strict que nous avons élaboré. Et visiblement, ils s’y retrouvent parce qu’un seul sur les cent prestataires que nous avons au Grand-Duché, nous a quittés !"

Si moi, patron d’une PME de vingt personnes, je dois payer 2 000 ou 3 000 euros pour les services de Widoo, sur quel retour puis-je compter ? Réponse de M. Verwilghen: "À partir d’une taille de vingt employés, le retour sera intéressant à coup sûr pour la PME. Si je prends le cas d’une grosse entreprise qui consomme un million de litres de carburant pour faire rouler ses véhicules, vous imaginez le retour si Widoo obtient une ristourne supérieure de plusieurs centimes. L’économie est énorme".

Widoo a été créée voici près de trois ans au Grand-Duché par Gabriel Catania, propriétaire entre autres choses du Wex et du B-Center de Marche et par Antonio Falchi qui vient de chez Eurofoil. Cette centrale d’achat pour patrons a attiré de gros noms de la place luxembourgeoise comme Costantini, CLK, Rochebobois, Curver et même Vauban, le lycée français.

Le chiffre de 50 clients à atteindre d’ici la fin août

Le but de Widoo Belgique est de s’étendre tout d’abord en province de Luxembourg et ensuite en Wallonie: "Nous espérons compter une cinquantaine de clients d’ici la fin août. Dès le 1er septembre nous pourrons déjà proposer sur notre plateforme une dizaine de contrats-cadres. Le marché en province de Luxembourg est énorme et nous y sommes la seule société privée à faire cela. Je crois qu’on doit même être les seuls en Wallonie", conclut le développeur de Widoo en Belgique.

http://www.widoo.eu

0496 11 75 91

denis@widoo.eu