Spectaculaire accident à Chassepierre: la voiture est disloquée après plusieurs tonneaux

Le conducteur, au volant de sa Mercedes, a fait une sortie de route et percuté un aqueduc dans l’accotement. La voiture a alors été projetée contre un sapin et après plusieurs tonneaux, le véhicule disloqué s’est immobilisé dans le bas-côté de la route.

Des débris ont été éparpillés sur une cinquantaine de mètres et le moteur a été retrouvé à plus de 20 mètres de l’épave du véhicule.

Fractures au bassin

Les pompiers de Florenville ont dû procéder à l’enlèvement des portes pour désincarcérer le conducteur coincé dans l’habitacle. Consciente et souffrant de fractures au bassin et de multiples contusions, la victime a été prise en charge par le PIT de Bouillon et transportée vers l’hôpital de Libramont.